Reddit this

und waren ganze zehn Jahre ein Paar, bevor sie sich das Jawort gaben. Obwohl die beiden in ihrer Beziehung einige Höhen und Tiefen durchlebten, wagten sie Ende des vergangenen Jahres den finalen Hochzeitsschritt. Was viele ihrer Fans dabei jedoch nicht wussten: Hinter ihrer Hochzeitsentscheidung steckt ein niedlicher Grund...

Promi-News von Miley Cyrus: Drogen-Skandal!

Miley Cyrus & Liam Hemsworth sind endlich angekommen

Obwohl Miley und Liam bereits 2012 ihre erste Verlobung bekannt gaben, folgte 2013 ihre Trennung. Drei Jahre später dann das Liebes-Comeback, welches sie jetzt mit ihrer Hochzeit krönten. Doch warum wagten Miley und Liam ausgerechnet jetzt den großen Schritt? Ein "Insider" verrät gegenüber "People": "Sie haben keine Zweifel an ihrer Beziehung. Sie wollten beide heiraten. Sie sind beide sehr erwachsen geworden, und es scheint für sie der beste Zeitpunkt für eine Heirat gewesen zu sein." Was für süße Neuigkeiten. Doch auch die Ereignisse der letzten Monate beeinflussten Miley und Liam in ihrer Entscheidung!

Das Feuerinferno brachte Miley und Liam noch enger zusammen

Wie der Insider weiter berichtet, soll das Feuer-Inferno in Malibu Miley darin bestärkt haben, ihren Liam zu heiraten. "Nach dem Feuer waren sie am Boden zerstört. Die Art und Weise, wie Liam ihr geholfen hat, mit der Tragödie umzugehen, hat ihrer Beziehung noch mehr Liebe und Sicherheit verliehen", erklärt die Quelle weiter. Einfach nur rührend! Mal sehen, ob die beiden nach der Hochzeit nun mit der Familienplanung beginnen...