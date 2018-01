Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Schock-News vor der Hochzeit!

Eigentlich wollten die Musikerin und ihr Verlobter endlich heiraten – doch jetzt liegen die Pläne auf Eis.

Es sollte eine riesige Party werden: Sängerin Miley Cyrus wollte ihrem Verlobten Liam Hemsworth Anfang 2018 nach acht Jahren Beziehung – zugegeben mit einigen Ons und Offs – endlich das Jawort geben! Die 25-Jährige hat Georgina Chapman und Keren Craig – den Designerinnen ihres Lieblings-Labels Marchesa – sogar schon ihr Traumkleid in Auftrag gegeben, und auch die Location, ein schickes Anwesen an der australischen Küste, war bereits gemietet.

Die Hochzeit ist offenbar geplatzt

„Meine Hochzeit soll einfach perfekt sein. Es ist der eine Tag im Leben, an dem ich alles bestimmen kann! Dinge, die ich liebe und kein anderer. Ich kann es kaum erwarten, dass Liam mich in meinem Kleid sieht“, schwärmte Miley noch vor Kurzem in einem Interview. Doch das ist jetzt erst mal vom Tisch: „Ihre Heiratspläne liegen auf Eis. Sie haben nicht vor, sich in den nächsten Monaten das Jawort zu geben“, verrät ein Insider. Grund für den plötzlichen Sinneswandel: Zwischen Miley und ihrem Liebsten soll es seit Wochen heftig kriseln! Sogar die Feiertage hat das Paar nicht wie sonst immer zusammen verbracht. Stattdessen flüchtete Miley zu ihren Eltern Billy Ray und Tish nach Nashville, während Liam mit seinen Angehörigen feierte.

Miley Cyrus: "Liam Hemsworth ist meine erste Liebe"

Für Liam hatte sich Miley total geändert

Für Miley sicher besonders schmerzhaft, schließlich hat sie seit der erneuten Verlobung vor zwei Jahren für Liam ihr komplettes Leben umgekrempelt und ihren wilden Lifestyle hinter sich gelassen. Denn genau der war Liam immer ein Dorn im Auge: Vom artigen Hannah-Montana-Star zur halb nackten Zungen-Herausstreckerin – zu krass für den Schauspieler.

Die nun scheinbar geläuterte Miley dagegen gefiel ihm besser – ihr allerdings nicht: Die Sängerin vermisst die Party-Exzesse und freizügigen Outfits, in den letzten Monaten drang immer wieder ihr crazy Ego durch. „Miley kommt mit ihrer jetzigen Rolle als braves Mädchen überhaupt nicht zurecht. Sie will einfach wieder sie selbst sein“, so ein Bekannter.

Es gab immer wieder Zoff bei Miley und Liam

Erst vor einigen Wochen trat die einstige Skandalnudel wieder im alten Stil in der US-Show „Saturday Night Live“ auf und performte als Riesenbaby verkleidet einige ihrer Hits. Kurz darauf postete sie sich in einem Hauch von nichts auf Instagram. Dummerweise sind genau das die Dinge, die Liam nerven. Die Folge: Streit, Zoff, getrennte Feiertage. Seit der Auseinandersetzung haben die beiden kaum ein Wort gewechselt. Dabei sollte sich Liam vielleicht besser mal selbst die Frage stellen, ob er sich immer dufte benimmt: Der 27-Jährige wurde kürzlich total vertraut mit einer unbekannten Blondine in Los Angeles gesichtet … Dabei haben seine wilden Flirts und Fehltritte schon immer für Liebeskrisen bei den beiden gesorgt. Klingt irgendwie nicht, als würden die beiden demnächst happy vor dem Traualtar stehen.

Sie feierten getrennte Weihnachten

Fest der Liebe? Von wegen! In den letzten Jahren ist das Paar während der Feiertage immer erst zu Mileys und dann zu Liams Familie gefahren. Doch dieses Weihnachten feierten sie zum ersten Mal ohneeinander – Miley mit ihren Eltern Billy Ray und Tish sowie mit ihren Schwestern Brandi und Noah, Liam hingegen mit seinen Angehörigen.