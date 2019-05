Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Zuckersüße Baby-News!

Reddit this

Zehn Jahre lang sind und bereits ein Paar. Nach einer kurzen Pause sind die beiden unzertrennlich und wagten endlich den großen Schritt: Sie haben geheiratet!

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Baby-Alarm!

Und was folgt so oft nach der Hochzeit? Genau der Nachwuchs. Und vor allem Liam hat da ganz genau Vorstellungen! Im Interview mit "GQ" verriet er, dass er unbedingt eines Tages Kinder haben will. Und zwar nicht nur eins oder zwei. Nein, der "Tribute von Panem"-Star wüscht sich eine waschechte Großfamilie. "10, 15, vielleicht 20", grinst er. Na ob Miley da wirklich mitmacht?

Auch Miley ist im Babyfieber

Schon 2018 soll sich das -Traumpaar Nachwuchs gewünscht haben. "Sie wollen es schon seit Jahren, aber das Timing war nie perfekt. Jetzt fühlen sie sich stärker als je zuvor und sind zu diesem Schritt bereit", verriet ein Insider Ende 2017. Gut möglich, dass es in diesem Jahr endlich klappt...