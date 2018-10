Miley Cyrus: Schwanger? Sie shoppt schon Babysachen!

Reddit this

Sie lächelt bis über beide Ohren. Ihre Assistentin trägt eine Tüte mit Einkäufen. Doch war nicht in irgendeinem Geschäft! Sie war in einem Laden für Babysachen.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Trennungs-Tragödie - Sie hat endgültig genug!

Ist Miley Cyrus schwanger?

Hat sich die 25-Jährige da etwa selber geoutet? Erwarten sie und ihr Freund etwa ihr erstes Baby? "Daily Mail" hat die Bilder, die Miley dabei zeigen, wie sie den Laden verlässt. Sie soll etwa 20 Minuten damit verbracht haben, organische Babystrampler zu kaufen. Für ihr eigenes Kind?

Miley und Liam sind seit 2016 wieder happy verlobt. Immer wiede rgibt es Gerüchte, die beiden seien sogar schon verheiratet. Und auch, dass sich die Sängerin und der Hollywoodstar eine Familie wünschen, ist kein Geheimnis.

Miley Cyrus: Umzug für die Familie?

Erst vor kurzem sind Miley Cyrus und Liam Hemsworth von Malibu nach Nashville gezogen. Dort gäbe es genug Platz für Nachwuchs. Schwanger soll die Amerikanerin aber noch nicht sein. "Miley ist noch nicht schwanger, soweit ich weiß, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie und Liam bereit für den nächsten Schritt sind", so ein Insider gegenüber der amerikanischen "OK!". Aber was nicht ist, kann ja noch werden...