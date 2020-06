Miley Cyrus: Trennung wegen Stella Maxwell

Doch es ist nicht Liam gewesen, der mit einer anderen angebandelt hat, sondern Miley! Die hatte mit ihrer Ex Stella Maxwell immer noch schlüpfrigen Kontakt. Ein No Go für Liam! "Miley schickte versehentlich eine Sex-Nachricht, die für Stella Maxwell gedacht war, an Liam. Sie entschuldigte sich sofort. Miley gab auch sofort zu, dass sie sich mit Stella getroffen habe, aber sie schwor Liam, dass es nur ein unschuldiger Flirt war. Liam glaubte ihr nicht, sie stritten sich und er sagte ihr, dass sie den Ring abnehmen solle. Nur wenige Monate, nachdem sie wieder zusammenkamen, ist es schon wieder zu einem Ende gekommen", so ein Insider zu InTouch Weekly.

Vor allem Miley leidet extrem unter dem Liebes-Aus. Sie will Liam unbedingt wieder zurückgewinnen. Ob er ihr wirklich noch eine dritte Chance gibt?