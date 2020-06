Miley Cyrus: Tyra Banks entschuldigt sich für fiesen Diss

Daneben stand Twerky (twerk + turkey).

Topnodel Tyra kommentiert spitz: "Essen ist fertig." An den Reaktionen ihrer Fans merkte die Chefjurorin von "America's Next Topmodel", dass ihr Spaß auch jede Menge Hass und Feindseligkeit gegen Miley zum Vorschein brachte. "Ekelhaft!", "Schlampe!" kommentierten Tyras Fans das Miley-Bild. Andere vermuteten "Hat Tyra Beef mit Miley Cyrus?"

Mit so einer Reaktion hat auch Tyra wohl nicht gerechnet und postet nur wenige Minuten später ein gemeinsames Bild mit Miley zu Hannah Montana-Zeiten. Hat da etwa jemand ein schlechtes Gewissen gekriegt?

"Sich selbst neu zu erfinden, bedeutet, dass man sich von der Welt nicht in eine Schublade stecken lässt. Bleib immer in Bewegung. MC hat ihren Weg gefunden. Es liegt an euch, euren Weg zu finden. TyTy's steht immer hinter euch", schreibt Tyra darunter. Anscheinend um Miley gegenüber ihren Fans zu verteidigen und vielleicht auch ihr "Twerky"-Bild ein wenig abzuschwächen und zu unterstreichen, dass sie es nicht böse meinte.

So sehr Miley Cyrus auch polarisiert, ist sie derzeit eine der erfolgreichsten Musiker im Geschäft. Gut möglich, dass sich Tyra Banks, es sich nicht mit der neuen Pop-Prinzessin verscherzen möchte.