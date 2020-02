Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Bitterer Showdown in L.A.

Unverhofft kommt oft: Jetzt könnte Miley Cyrus bald ihrem Ex Liam Hemsworth und dessen neuer Freundin in die Arme laufen…

Schluss mit entspannten Pausen im Coffeeshop um die Ecke. Und auch beim Bummeln auf dem Rodeo Drive ist für (27) ab jetzt Vorsicht geboten, denn: Hinter jeder Ecke könnte plötzlich (30) samt neuer Freundin Gabriella Brooks (23) auftauchen! Vorbei die Zeiten, als zwischen Miley und ihrem Ex-Mann ein beruhigender Sicherheitsabstand von mehreren Tausend Kilometern lag…

Denn Liam is back in town – und kuschelt sich mit seinem Model-Girlfriend durch die Hotspots von L. A. Nach der überraschenden Trennung vor sechs Monaten war der Schauspieler mit gebrochenem Herzen ins Flugzeug gestiegen und in seine Heimat Australien abgedüst. Ein Glücksfall für Miley, die sich so ganz entspannt und ohne unangenehme Konfrontationen ihrem Neu-Lover Cody Simpson (23) widmen konnte. Doch offenbar hat Liam nun lange genug seine Wunden geleckt: Jetzt will er sein altes Revier zurückerobern!

Bei Miley Cyrus und Liam herrscht Eiszeit

Für Miley und Cody wird die Stadt nun allerdings zur Gefahrenzone: Es ist schließlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich hier in irgendeinem angesagten Restaurant, Café oder Club unfreiwillig in die Arme läuft! Und so ein Zusammentreffen könnte ziemlich hässlich werden, denn zwischen Miley und Liam herrscht seit der Trennung absolute Funkstille. Die beiden würden nur noch über ihre Anwälte miteinander kommunizieren, heißt es. Selbst der eigentliche Scheidungstermin vor zwei Wochen wäre ohne ein persönliches Wort abgelaufen, zitiert der Branchendienst TMZ einen Insider: „Die Scheidung wurde nur von ihren Anwälten geregelt. Miley und Liam haben sich nichts mehr zu sagen und wollen so schnell wie möglich alle Verbindungen zueinander kappen.“

Miley Cyrus: Die nächste Hiobsbotschaft!

Wohl auch deshalb will Miley jetzt ihr Haus in Malibu verkaufen, wo sie zuletzt mit Liam wohnte. Schließlich grenzt das Grundstück direkt an Liams Anwesen… Aber eines steht für Miley offenbar fest: Wenn sie sich schon mit Liam samt Anhang dieselbe Stadt teilen muss, dann doch bitte nicht auch noch den Vorgarten!