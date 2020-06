Miley Cyrus will Amerika verlassen!

Donald Trump ist der große Gewinner der US-Vorwahlen. Er gewann am sogenannten „Super Tuesday“ sieben von elf Staaten, in denen die Republikaner ihre Stimme abgaben und liegt damit auf einer Stufe mit Demokratin Hillary Clinton. Für Miley ein absolutes No Go, sie hat ernsthaft Angst, dass der umstrittene Millionär tatsächlich zum Präsidenten gewählt wird. Ihren Frust lässt sie nun bei Instagram aus.

Unter ein Bild, auf dem Donald Trump zusammen mit Jägerin Rebecca Francis posiert, schimpft sie gnadenlos gegen den Amerikaner. Dass Trump ein Freund von der Jagd auf Tiere ist, machte er schon vor im letzten Jahr klar, als seine Söhne stolz mit wilden Tieren posierten, die sie eigenhändig erschossen hatten. „Meine Söhne lieben die Jagd. Sie sind Jäger, und sie sind darin gut geworden“, unterstütze er sie. Für die junge Tierliebhaberin ein Alptraum! Sie will auf keinen Fall so einen Menschen als Präsidenten haben!

„Ja, das ist eine Träne, die meine Wange herunterläuft. Das macht mich so unglaublich ängstlich und traurig. Nicht nur für unser Land, sondern für die Tiere, die ich mehr als alles andere in der Welt Liebe. Mein Herz ist in 100000 Teile zersprungen. Ich glaube, ich werde kotzen. Dieses Bild rechts ist so verstörend. SIE sind nicht das Schicksal! Es ist nicht Ihr Job, zu entscheiden, wann ein Leben vorbei ist. Und Sie sind nicht Gott, egal wie sehr Sie sich das einbilden!!! (Und wenn er nicht denkt, dass er Gott ist, dann glaubt er, dass er der verdammte Auserwählte ist oder so ein Scheiß!) Ehrlich, ich pfeife auf die Scheiße. Ich ziehe weg, wenn das mein Präsident wird! Ich sage keine Sachen, die ich nicht mein", stellt sie im Internet unter Tränen klar.

Ein klares Statement der Sängerin. Wird sie also bald wirklich Amerika den Rücken kehren? Im November wird endgültig klar, wer der neue Präsident der USA wird. Dann wird sich zeigen, ob Miley diesen drastischen Schritt wirklich in die Tat umsetzten muss.