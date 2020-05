Millie Small: Die jamaikanische Kult-Sängerin ist tot

Reddit this

Große Trauer um Millie Small! Die jamaikanische Sängerin ist gestern im Alter von 73 Jahren gestorben, nachdem sie einen Schlaganfall erlitt. Das bestätigt die Plattenfirma des Reggae- gegenüber der Zeitung „Jamaica Observer“.

"Sie war wirklich etwas Besonderes"

Schon in jungen Jahren entdeckte Millie ihre Liebe zur Musik. Mit ihrer Cover-Version von „My Boy Lollipop“ feierte sie 1964 ihren großen Durchbruch. Obwohl sie danach nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen konnte, gab sie ihren Traum nicht auf und veröffentlichte diverse Songs. 2004 erschien ihre letzte Single „Time Will Tell“.

Ihr Co-Produzent Chris Blakewell schwärmt in den höchsten Tönen von ihr. „Ich würde sagen, sie ist die Person, die Ska international gemacht hat", erklärt er. „Sie war so eine süße Person, wirklich eine liebenswerte Person. Sehr lustig, toller Sinn für Humor. Sie war wirklich etwas Besonderes.“

