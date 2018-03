Minh-Khai Phan-Thi: Sie hat noch einmal geheiratet

Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (44) hat wieder geheiratet! Es gab doch gar keine Trennung? Nein! Die 44-Jährige hat ihrem Mann Ansgar Niggemann (36) zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben.

Minh-Khai Phan-Thi: "My big fat Greek äh Vietnamese Wedding"

Dabei ist die Hochzeit des Paares noch nicht einmal ein Jahr her. Erst im April vergangenen Jahres heiratete die Schauspielerin ihren Mann - und jetzt gleich wieder. Und zwar im vietnamesischen Saigon.

Das gab Minh-Khai Phan-Thi selbst auf Instagram bekannt: Auf dem Foto befüllen sie im traditionellen blauen Kleid und er im Anzug gerade eine Sektpyramide. Dazu schreibt die 44-Jährige "We did it! My big fat Greek äh Vietnamese Wedding."

Kommt bald Baby Nummer drei?

Für ausreichend Getränke, um das Fest zu begießen, war also gesorgt. Und wer weiß - vielleicht haben Minh-Khai Phan-Thi und ihr Mann ja demnächst noch ein weiteres großes Ereignis zu feiern. Ihr gemeinsamer Sohn Neoh Eliah kam im Mai vergangenen Jahres zur Welt.

"Alles was zählt"-Star Madlen Kaniuth: Hochzeit mit 44!

Aus einer früheren Beziehung hat die Schauspielerin bereits einen 13-Jährigen Sohn. Da wäre es doch eigentlich an der Zeit, über weiteren Nachwuchs nachzudenken...

Das könnte euch auch interessieren