Minnie Driver verrät Namen des Vaters

In einem Interview mit dem Magazin "The Observer" erklärte Driver jetzt, dass sie keinen Grund sehe, den Vater ihres Kindes weiter zu beschützen. "Er kann für sich selbst sprechen. Er ist erwachsen. Wir waren kein Paar und er war nicht direkt im Showgeschäft, also habe ich mich entschieden, ihn zu schützen. Er ist nicht berühmt und es gibt keine große Story dahinter." Minnie Driver hat ihren Sohn bis jetzt allein groß gezogen, verriet jedoch weiter, dass sich der Vater inzwischen auch einbringt. "Er war bis jetzt nicht so sehr eingebunden - seine Entscheidung. Aber er ist es jetzt." © WENN