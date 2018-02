Minus 14 Grad! Kälte-Peitsche kommt nach Deutschland

Nach zweistelligen Plus-Graden geht es nun wieder deutlich runter – teilweise um mehr als 20 Grad! Denn die Kälte-Peitsche schlägt zu und sorgt nachts für Temperaturen von bis zu minus 14 Grad.

Schnee, Eis und Dauerfrost kommen ab Montag auf uns zu. Es wird die wohl bisher kälteste Periode des Winters. „Ab Montag setzt zunehmend Dauerfrost ein“, sagt Dominik Jung von „wetter.net“. „Dazu könnte es immer wieder Schneeschauer oder auch längere Schneefälle geben.“ In der kommenden Woche gibt es demnach überall Nachtfrost und lokal sogar bis zu minus vierzehn Grad. „Aus Osten schlägt die russische Kältepeitsche zum ersten Mal in diesem Winter zu“, so der Wetterexperte weiter.

Erst kürzlich wurden Temperaturen von bis zu 17 Grad gemessen. Der Februar zeigt sich jetzt von seiner richtig kalten Seite: Ab 200 Meter ist Schnee möglich. Nachts kann es bis in tiefere Lage schneien. Nicht nur nachts wird es mit rund minus 10 Grad kalt, sondern auch tagsüber – teilweise steigen die Werte nicht über 0 Grad.