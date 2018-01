Minus 40 Grad! Kommt die Kältewelle auch nach Deutschland?

Die USA versinkt im Schnee-Chaos! Dort herrschen seit mehreren Tagen Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Kommt die Kältewelle jetzt auch zu Deutschland?

In den USA ist es so kalt, wie seit unfassbaren 110 (!) Jahren nicht mehr. Nicht nur die USA, sondern auch Kanada ist von der extremen Kältewelle betroffen. In der Provinz Ontario wurden kürzlich minus 40 Grad gemessen. Die Behörden warnen dort vor den dramatischen Folgen: Innerhalb von zehn Minuten kann bei den Temperaturen unbedeckte Haut innerhalb von 10 Minuten erfrieren.

Donald Trump machte sich über die Kältewelle sogar noch lustig. „Vielleicht könnten wir ein bisschen von dieser guten alten Erderwärmung gebrauchen, für die unser Land, aber nicht andere Länder, Billionen an Dollar zahlen sollte, um sich davor zu schützen. Zieht Euch warm an“, schrieb der US-Präsident beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Kommt die Kältewelle von den USA nach Europa?

Von den eisigen Temperaturen werden wir wohl verschont bleiben, wie Wetter-Experte Jörg Kachelmann gegenüber dem DLF erklärte. Europa wird durch die Ost- und Nordsee geschützt, denn die das Wasser würde die Luft „erwärmen“ – deshalb ist eine solch extreme Kältewelle aus dem Norden bei uns gar nicht möglich.

"Es kommt einfach kalte Luft von Norden. Die USA haben den großen Vorteil für Winterliebhaber, dass nicht so blöde Sachen wie Nord- und Ostsee im Weg sind. Wir hätten das auch, man müsste einfach nur Nord- und Ostsee zuschütten, und dann hätte die Luft aus dem Norden auch das Glück, dass sie nicht einfach gemeiner Weise einfach erwärmt wird. Dass ist das, was bei uns passiert. Und wenn man sich die Karte in den USA anguckt, dann ist da der Nordpol, und dann kommt Kanada, dann die USA – und nichts ist dazwischen, dass die Kaltluft aufhalten kann“, so Jörg Kachelmann.