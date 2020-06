Miranda Kerr: Frisch verliebt in Snapchat-Gründer?

Der Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel soll der neue Freund des Topmodels sein, wie Us Weekly berichtet.

Ein Augenzeuge will Miranda Kerr und Evan Spiegel in Malibu gesehen haben. Bei einem Dinner-Date sind sie sich sehr nahe gekommen: "Sie saßen an der Bar und haben rumgemacht", wird er zitiert.

Sieben Jahre Altersunterschied trennen die beiden, sie ist 32 und er 25 Jahre alt. Obwohl er so jung ist, hat er schon einiges auf der hohen Kante. Laut Forbes beläuft sich sein Vermögen auf über eine Millarde Dollar.

Vor zwei Jahren haben sich Miranda Kerr und ihr Ehemann Orlando Bloom getrennt. Sie galten lange Zeit als das Hollywood-Traumpaar schlechthin und haben zusammen den vierjährigen Sohn Flynn.