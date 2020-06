Miranda Kerr geht ins Dschungelcamp!

Doch nicht nur Castingshow-Stars oder längst vergessene Talkshow-Moderatoren finden ihren Weg in den Dschungel. Wir konnten in Deutschland auch schon Hollywoodstar Brigitte Nielsen für das Camp gewinnen - ein Highlight!

Naja, zumindest bis jetzt hier in Deutschland. Denn die australische Version "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" setzt da einfach mal einen drauf. Keine Geringere als Topmodel Miranda Kerr reist nach Südafrika und zieht ins Camp. Ja, richtig gelesen! Das twitterte die Beauty gerade selbst. "Hi Australia! Ich tauche am Sonntag im Dschungel bei #ImACelebrityAU auf @channelten um 6.30 pm mit Überraschungen von @koraorganics auf." Und da hätten wir auch gleich den Grund für den überraschenden Gastauftritt. Das Dschungelcamp ist in Australien genauso beliebt wie in Deutschland. Die perfekte Plattform also, um Werbung im eigenen Sinne zu machen. Miranda will nämlich einfach ihre Kosmetiklinie Kora Organics promoten.

Trotzdem, dieser Auftritt ist wirklich ein Knaller. Daran dürfen sich auch unsere Topmodels wie Heidi Klum gerne ein Beispiel nehmen...