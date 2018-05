Miranda Kerr ist Mutter geworden

Herzlichen Glückwunsch! Supermodel Miranda Kerr (35) und Snapchat-Gründer Evan Spiegel (27) sind Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. Sie haben ihrem kleinen Jungen den Namen Hart gegeben.

Für Spiegel ist er das erste Kind, Kerr hat bereits einen siebenjährigen Sohn mit dem Namen Flynn aus ihrer Ehe mit Orlando Bloom (41). Der kleine Hart wurde in der Nacht zum Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles geboren, wie das Magazin "TMZ" berichtete.

Miranda Kerr und Evan Spiegel freuen sich über ihr Familienglück

"Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind, unseren wunderschönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen", heißt es laut dem "People"-Magazin in einer Mitteilung des Paares.

Die beiden verlobten sich im Sommer 2016 und heirateten im darauf folgenden Frühling in Los Angeles.

