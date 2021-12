Mirco Nontschew: Jetzt wurde sein dunkles Geheimnis gelüftet!

Doch privat war er in großer Not, emotional und zuletzt auch finanziell. Immer mehr hatte er sich in den vergangen Jahren zurückgezogen. "Er hatte mentale Probleme, war höchst sensibel und oft von einer großen Schwermut", so ein Freund in "Bunte". Dem extremen Druck, den Mirco sich selbst machte, war er nicht gewachsen. "Ich hatte mal eine Tour, 2001, die hat mich gekillt", gestand er mal in einem Podcast mit Mario Barth. "Ich habe mich überladen, ich habe mich überfordert. Beim letzten Auftritt habe ich gekotzt. Ich war fertig. Ich war erschöpft. Das war zu viel."

Der begnadete Komiker litt im Rampenlicht wie ein Hund. Deshalb sagte er immer öfter Engagements ab, was zwangsläufig zu Geldproblemen führte. Medienberichten zufolge soll Mirco zuletzt so verschuldet gewesen sein, dass er am Amtsgericht Schöneberg in Berlin sogar einen Offenbarungseid ablegen sollte. Sein gefeiertes Comeback hätte ein Ausweg sein können.