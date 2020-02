Mirella Freni: Die Opernsängerin ist tot

Reddit this

Musikfreunde aus aller Welt trauern um Mirella Freni. Die italienische Sopranistin starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren. Sie gehörte zu den erfolgreichsten Opernsängerinnen der Welt.

Mirella Freni feierte große Erfolge

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Freni mit großen wie Luciano Pavarotti zusammen. Eine ihrer berühmtesten Rollen war beispielsweise die der „Mimi“ in Giacomo Puccinis "La Bohème". 2005 verabschiedete sich die Sängerin dann von der Bühne – nach 50 Jahren im Business!

„Eine großartige Stimme hat uns verlassen, die den Namen der Stadt Modena in die Welt getragen hat", verkündet der Bürgermeister ihrer Heimatstadt auf . Italienische Medien berichten, dass die Musikerin nach langer Krankheit in ihrem Haus in Modena starb. Weitere Details sind bisher nicht bekannt. Sie hinterlässt ihre Tochter Micaela.

