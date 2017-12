Mirja Du Mont: Bestätigt sie hier ihre neue Liebe?

Nanu, ist Mirja Du Mont etwa wieder verliebt? Bei "6 Mütter" machte sie jetzt ein Geständnis, dass für Gesprächsstoff sorgt!

Mirja Du Mont: "Vielleicht habe ich ja jemanden kennengelernt."

In der Sendung "6 Mütter" lässt Mirja Du Mont ihr Leben filmen. Dort kam sie ins plaudern. Zum Thema Beziehung verriet sie jetzt geheimnisvoll: "Vielleicht habe ich ja jemanden kennengelernt. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht mehr erzählen und an die große Glocke hängen."

So so, hat Mirja Du Mont also ihr neues Glück gefunden? Das werden wir vielleicht nie erfahren!

Vor ca. einem Jahr trennten sich Mirja Du Mont und ihr Ehemann Sky Du Mont nach 16 Jahren Ehe. Ein Schock-Nachricht. Doch das Ex-Paar hat immer noch ein gutes Verhältnis. Auch für die beiden gemeinsamen Kinder Tara und Fayn.

Mirja Du Mont: Ist Jo Weil ihr neuer Freund?

Bei ihrer Teilnahme bei "Dance Dance Dance" dieses Jahr, flirtete Mirja Du Mont heftig mit Tanzpartner Jo Weil. Schnell wurde den beiden eine Beziehung angedichtet. Doch ist da wirklich was dran? Auch darauf hat Mirja Du Mont eine Antwort. "Nein, aber das ist ein ganz toller Mensch."