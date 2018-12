Mirja Du Mont: Erschütternder Todesfall

Reddit this

Lange Zeit hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit einiger Zeit ist sie wieder zurück, doch jetzt hat sie eine traurige Nachricht!

Mirja du Mont: Fix und fertig! Dramatische Neuigkeiten!

Mirja Du Mont trauert um eine Freundin

Mirja Du Mont postet ein Foto, dass sie mit einer lieben Freundin zeigt. Aber die Worte dazu sind mehr als traurig. Denn die junge Frau ist offenbar gestorben. "Wo auch immer du jetzt bist, ich liebe dich, aber das weißt du ja. Mir fehlen die Worte", schreibt die Blondine dazu. Wer genau die junge Frau ist, verrät sie nicht.

Mirja Du Mont: Trauriges Jahr

Für Mirja Du Mont ist der Tod ihrer Freundin nicht das einzige Drama, das sie in diesem Jahr durchleben muss. Auch ihre Gesundheit spielte 2018 nicht mit. Anfang Mai musste sie ins Krankenhaus. Damals verriet sie im Interview mit "Guten Morgen Deutschland": "Vor fünf Wochen hatte ich einen Hörsturz. Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber wenn man so was erlebt, ist das schon heftig."

Zumindest körperlich scheint es ihr heute besser zu gehen....