Mirja du Mont: Große Sorge! Jetzt spricht Ex-Mann Sky du Mont!

Es ist still geworden um . Beunruhigend still. Seit ihrem Hörsturz im Frühjahr. Sie brauchte Ruhe. Stress kann man nach so einer schweren Erkrankung nicht gebrauchen. Weder beruflich noch privat. Denn er könnte zu einem Rückfall führen.

Doch es wird getuschelt! Mirjas Beziehung zu einem erst 25-jährigen Model sei nur ein Strohfeuer gewesen. Liebeskummer kann die bereits angeschlagene Seele wieder belasten.

Müssen wir uns Sorgen machen? "Das neue Blatt" hakte bei Ex-Mann (71) nach, mit dem Mirja 16 Jahre lang verheiratet war. „Ich habe meine Ex-Frau länger nicht mehr gesehen. Sie ist momentan unterwegs und unsere beiden Kinder sind bei mir“, sagt er uns am Telefon.

Sky du Mont hält sich bedeckt

Seltsam, dass der Kontakt offenbar nicht mehr so eng zwischen den beiden Ex-Partnern ist. Dabei fand Mirja es doch so schön, „dass Sky trotz der Trennung Teil unserer Familie geblieben ist“.

Klingt so, als müsse Mirja jetzt mal an sich denken. Sie ruht sich aus, hört man. Darauf angesprochen, hält Sky du Mont sich bedeckt. Dazu könne er nichts sagen. Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen ...