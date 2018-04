Mirja du Mont: Süße Liebes-Erklärung

Mirja du Mont (42) kann wieder strahlen! Nach ihrer Trennung von Schauspieler Sky du Mont (70) im Juli 2016, veröffentlichte die 42-Jährige jetzt eine süße Liebes-Erklärung!

Diese ging weder an Ex Sky, noch an einen neuen Liebhaber. Die wundervollen Worte sendete Mirja du Mont an eine sehr gute Freundin.

Mirja du Mont: "Freunde für immer"

"Friends forever. Sister love seit 18 Jahren", schrieb Mirja du Mont unter einen Instagram-Post, der sie und ihre Freundin zeigt.

Dazu die Hashtags "friends", "love" und "forever". Ihre Fans sind begeistert von Mirja du Monts Worten. "Wahre Freunde hat man nur ganz ganz wenige im Leben. Schön, dass eure Freundschaft schon so lange hält", schreibt einer der User.

Ihre Freundin ist für Mirja du Mont wie Familie

Mirja du Mont: Traurige Neuigkeiten

Auch eine weitere versteht Mirja du Mont komplett: "Wow, so lange befreundet. Wahre Freunde sind wie eine zweite Familie und so kostbar und wundervoll."

Das sieht auch die Schauspielerin so. Ein weiterer Hashtag, den sie zu dem Foto stellt: "family".