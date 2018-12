Mirja du Mont: Süße Liebes-News!

Rund vier Monate lang war Mirja du Mont (42) wie vom Erdboden verschluckt. Wegen eines Hörsturzes hat sich das Model eine Auszeit genommen, Kraft getankt – und sich laut "Closer"-Informationen auch wieder neu verliebt.

Mirja du Mont ist wieder glücklich

Endlich sieht man sie wieder strahlen. Die Mutter von zwei Kindern genießt sichtlich ihr Leben, geht wieder auf Events, zum Sport oder . Gerade ließ sie sich auch ein großes Rücken-Tattoo stechen. „Ich muss langsam anfangen“, sagte sie kürzlich in einem Interview und meinte damit: langsam wieder ins Leben zurückfinden. Beruflich wie privat.

Und dazu gehört wohl auch eine neue Liebe für . „Sie datet seit einer Weile wieder. Es ist jemand in ihrem Alter, der nicht in der Öffentlichkeit steht“, verrät ein Bekannter in "Closer". „Sie hat es wirklich verdient nach den letzten Monaten und wirkt wieder entspannt und glücklich.“ Das sieht man auch auf den aktuellen Fotos, auf denen Mirja du Mont lächelnd durch ihr Viertel schlendert. So kann das neue Jahr doch kommen!