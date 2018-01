Mirja Du Mont: Verliebt in ein 25-jähriges Männermodel?

Also doch! Schon vor einiger Zeit goß Mirja Du Mont Öl ins Feuer, als sie in der Sendung "6 Mütter" verriet: "Vielleicht habe ich ja jemanden kennengelernt. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht mehr erzählen und an die große Glocke hängen." Jetzt ist es aber offenbar doch rausgekommen!

Mirja Du Mont: Bestätigt sie hier ihre neue Liebe?

Mirja Du Mont: Schon länger verliebt?

Mirja Du Mont soll laut "Bild"-Informationen mit dem 25-jährien Künstler und Model Jan S. zusammen sein. Der junge Mann stammt aus Offenburg. Ein Insider erklärt: "David war auch schon vor einem Jahr auf Mirjas Geburtstag. In ihrem Freundeskreis ist die Beziehung ein offenes Geheimnis."

Mirja Du Mont und Jan sollen sogar Silvester zusammen verbracht haben.

Mirja Du Mont schweigt

Noch im letzten Jahr machten Gerüchte die Runde, dass es bei Mirja Du Mont und ihrem damaligen "Dance Dance Dance"-Partner Jo Weil gefunkt haben soll. Das dementiert sie allerdings vor kurzem noch einmal. Zu den Gerüchten um Jan schweigt sie noch....