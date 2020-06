Mirja & Sky du Mont: Wieder glücklich vereint

Trotz etlicher Liebes-Spekulationen um das einstige Traumpaar soll es also auch in diesem Jahr wieder so sein.

Mirja du Mont wurde während ihrer RTL-Show-Teilnahme bei "Dance Dance Dance" eine Liebelei mit ihrem Tanzpartner Jo Weil (40) nachgesagt. Sky du Mont wurde schon häufiger mit Kabarettistin Christine Schütze fotografiert. Eine Beziehung führen die beiden seinen Aussagen nach aber nicht.