Mischa Barton postet Handynummer von Lenny Kravitz

California"-Star stellte ein Foto aus ihrem Notizbuch ins Netz, auf dem die private Handynummer von Mega-Hottie Lenny Kravitz zu sehen war!

Natürlich probierten kurz nach Mischa Bartons Eintrag unzählige Fans die Nummer aus am anderen Ende der Leitung wartete dann jedoch nicht der "Tribute von Panem"-Star, sondern lediglich ein automatischer Anrufbeantworter auf die Ladies.

Was es mit Mischa Bartons Aktion auf sich hat, ist noch unklar. Sie ließ ihren Eintrag unkommentiert. Möglicherweise handelte es sich um eine Racheaktion an dem Sänger. Schließlich will kein Promi, dass seine private Nummer öffentlich wird! Vielleicht hat sich die Schauspielerin auch einfach einen Scherz erlaubt und wollte ihre Fans einmal ein wenig an der Nase herumführen. Zu schade...