Mischa Barton tanzt bei "Dancing with the Stars"

Partynächte mit Paris Hilton, die coolsten Klamotten und sexy Modelmaße - jedes Mädchen wollte so sein wie sie. Doch nach dem Ende der Serie 2007 sank auch der Stern der schönen Schauspielerin.

Kaum Rollenangebote, Alkohol und Drogenprobleme und ein ewiger Kampf mit dem Jojo-Gewicht. Vor kurzem verklagte sie sogar ihre Mutter, die sie als Managerin ausgebeutet haben soll. Doch jetzt kommt sie endlich wieder zurück!

Mischa wird ab dem 16. März bei der amerikanischen Version von "Let's Dance" dabei sein. Bei "Dancing with the Stars" schwingt sie das Tanzbein, wie Entertainment Tonight berichtet. Gelingt ihr damit auch wieder das Comeback auf der Leinwand? Stars wie Nick Carter oder Rumer Willis konnten ihre eigenen Karrieren damit wieder etwas pushen. Und auch Mischa wird endlich wieder richtig präsent sein, ihre Tanzkünste werden Millionen Zuschauer verfolgen. Positiver Nebeneffekt: Nach dem ständigen Kilo-Auf und Ab ist sie wieder in der Form ihres Lebens. Ihren erschlankten Body zeigte sie jetzt schon auf der "NYLON Muses & Music Grammy Kick-Off Party".