Miss Germany: Diese Social Media-Stars sind dabei!

"Empowering authentic women" - das ist die Mission der neuen Miss Germany-Suche. Als Empowerment Coaches tragen die Social Media- dazu bei, den 16 Finalistinnen in Coachings, Workshops und Challenges wertvollen Content, Tipps und Impulse für Kopf, Geist und Körper zu vermitteln. Dabei sollen unter anderem die Bereiche Selbst- und Persönlichkeitsverwirklichung, Social Media, Kommunikation, Fitness, Ernährung und Finanzen im Fokus stehen. Die Social Media-Stars sind dadurch nicht ein fester Bestandteil von Miss Germany, sondern tragen ebenfalls dazu bei, dass die Finalistinnen Inspiration und Motivation für das gesamtes Leben mitnehmen. Die Miss Germany 2020 wird dann am 15. Februar im Europa-Park in Rust gekrönt.

Diese Social Media-Stars sind die Coaches von Miss Germany

Mary Tsakiridou-Streit:

Mary ist nicht nur Mama von drei Kindern, sondern ebenfalls eine absolute Frohnatur. Trotz Mami-Alltag ist es für die kein Problem, jedem Tag die nötige Portion Leichtigkeit zu verschaffen. Mit ihrem positiven und authentischen Gemüt sowie ihrem Vertrauen will sie den Finalistinnen genau die richtige Spur Self-Confidence vermitteln, die jede Finalistin braucht.

Carmen Kroll:

Fashion und Style sind Carmens Steckenpferde. Die deutsch-polnische Content Creatorin und Gründerin hält sich in ihrem Leben vor allem an ein Mantra: Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Dies zeigt sich vor allem auf ihrem auf ihrem Fashion- & -Blog. Bei Miss Germany hat sie die gleichen Ziele. So wie ihrer Community, sollen auch die Finalistinnen erfahren, wie sie so erfolgreich wurde.

Ann-Katrin Schmitz:

Bei Activity & Health ist Ann-Kathrin Schmitz genau die richtige Ansprechpartnerin. Aber auch in Digital-Themen hat sie einiges auf dem Kasten! Mit ihrer Agentur berät sie weltweit bekannte Kunden, gibt Workshops im Social Media-, Influencer-Marketing und Self-Branding. Ebenfalls ist sie als Dozentin tätig. Wow!

Farina Opoku:

Farina konnte sich in vergangenen Jahren nicht nur eine der reichweitenstärksten Communities Deutschlands aufbauen, sie ist auch eine waschechte Fashionista und kann ihren kreativen Gedanken seit der Gründung ihres eigenen -Labels @farina_opoku freien Lauf lassen.

Nadine Berneis:

Nadine Berneis ist ein "alter Hase" im Miss Germany-Business! Die amtierende Miss Germany ist Polizistin gegen Internetkriminalität, leidenschaftliche Rennradfahrerin und deutsches Model. Aber auch ihre starke Persönlichkeit macht Nadine einfach unverwechselbar!

Sofia Tsakiridou:

Das Model & Social Media-Talent hat nicht nur griechische Wurzeln, sondern kann dank ihrer Spiritualität die physischen Gesetzen des Daseins in Einklang bringen. Ihr Wissen teilt sie gerne in ihrer Rolle als Mentorin, wenn sie erklärt, dass alles im Leben miteinander zusammenhängt.