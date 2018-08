Asia Argento gehörte zu den ersten Frauen, die Harvey Weinstein öffentlich anklagten. Seit einigen Tagen wird die Schauspielerin allerdings selbst des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

Der US-Schauspieler Jimmy Bennet spielte 2004 in dem Film «The Heart Is Deceitful Above All Things» Argentos Sohn. Als er 17 Jahre alt war, soll die damals 37-Jährige ihn in Kalifornien missbraucht haben. Jahre später forderte er 3,5 Millionen Dollar von Argento. In diesem Frühjahr einigten die beiden sich auf eine Zahlung von 380.000 Dollar. Der inzwischen verstorbene Fernsehkoch Anthony Bourdain, der eine Beziehung mit Argento hatte, soll sich Sorgen um einen möglichen Rufschaden gemacht haben. Deshalb habe das Paar sich dazu entschieden, "mitfühlend auf Bennetts Forderung nach Hilfe zu reagieren und ihm Hilfe zu geben".

Asia weist die Vorwürfe zurück

„Ich habe mich zunächst nicht zu meiner Geschichte geäußert, weil ich mich entschieden hatte, das mit der Person, die mir Unrecht getan hat, privat zu bewältigen“, schrieb Bennett nun in einem Statement. „Mein Trauma kam wieder hoch, als sie selbst als Opfer herauskam“, erklärt er und bezieht sich dabei auf die Aussage Argentos, von vergewaltigt worden zu sein.

Die Schauspielerin weist die Vorwürfe von Bennett derweil zurück. Sie sei „zutiefst schockiert“ über die „absolut falschen“ Nachrichten. Der 22-Jährige beharrt jedoch darauf, dass ihm etwas widerfahren sei, als er noch minderjährig war. Was genau passiert ist, lässt er allerdings offen. „Ich möchte dieses Ereignis meines Lebens hinter mir lassen, und heute habe ich beschlossen, nach vorne zu blicken - nicht länger in Stille“, erklärt er.