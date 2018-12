Mit 26 Jahren: Moderatorin Bre Payton ist tot

Bre Payton ist tot. Sie arbeitete viele Jahre lang als Kommentatorin bei dem US-amerikanischen Sender Fox und als Autorin für „The Federalist“.

Bre Payton wurde bewusstlos aufgefunden

"Bre Payton, unsere geliebte Mitarbeiterin, starb am Freitag in San Diego, Kalifornien, nach einer plötzlichen Krankheit", bestätigte das Online-Magazin in einer öffentlichen Stellungnahme. Doch was war geschehen?

Einen Tag vor ihrem Tod wurde Bre von einer Freundin bewusstlos aufgefunden. Sie lag seitdem im Koma und wachte nicht mehr auf. Die 26-Jährige soll an den Folgen einer schweren Grippe gestorben sein.