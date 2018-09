Jack White: Baby-Hammer mit 78!

Wer hätte das erwartet? Jack White ist mittlerweile stolze 78 Jahre alt. Doch jetzt überrascht er alle mit dieser Botschaft: Er wird noch einmal Papa! Dieses Geheimnis verriet er jetzt im Gespräch mit "Bild".

Lilly & Boris Becker: Eiszeit nach dem Skandal-Interview

Jack White: Ein Baby mit 78

"Das Kind ist kerngesund. Das wissen wir jetzt nach den letzten Untersuchungen und das macht uns ungemein glücklich", strahlt Jack White im Interview. Seine Frau Rafaella ist mittlerweile im vierten Monat schwanger.

Auch das Geschlecht kennt das glückliche Paar bereits: Es wird ein Junge!

Es ist ein absolutes Wunschkind

Jack White und Rafaella sind seit 2015 verheiratet. Sie ist 44 Jahre jünger als der Kölner. Das Baby ist ein absolutes Wunschkind. "Am Anfang haben wir an Kinder überhaupt nicht gedacht, aber irgendwann ist immer mehr der Wunsch aufgekommen. Vor ungefähr einem Jahr hat Raffi die Pille abgesetzt. Unser Motto war seitdem: ,Nichts Künstliches. Aber wenn der liebe Gott es will, dann soll es so sein.‘ Und es war nichts Künstliches, alles war ganz natürlich", so Jack White im Gespräch.

Na dann, herzlichen Glückwunsch....