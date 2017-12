Mit Brandbeschleuniger: Auto rast in SPD-Zentrale

Ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte am frühen Montagmorgen, dass an Heiligabend ein Auto in die SPD-Zentrale in Berlin gerast ist.

Der 58-Jährige Fahrer wurde mit stark blutenden Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht und gab später an, dass er sein Leben beenden wollte. Im Wagen fanden die Ermittler Benzinkanister und Brandbeschleuniger. Nach dem Unfall brach im Innenraum des Fahrzeugs ein Feuer aus.

Der Mann deponierte vor seinem Crash außerdem eine Tasche mit brennbaren Materialen vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Gegen den Unfallfahrer soll ein Haftbefehl erlassen werden.

„Ich bin unendlich froh, dass keine Kolleginnen und Kollegen zu Schaden gekommen sind“, erklärte der SPD-Vorsitzende Martin Schulz auf seiner Facebook-Seite. Zur Zeit des Vorfalls war die Parteizentrale nach BILD-Informationen glücklicherweise unbesetzt.