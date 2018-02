Mit Cannabis: Mutter rettet kranken Sohn und sich selbst

Callie Blackwell gab nicht auf - und rettete nicht nur ihrem kranken Sohn, sondern auch sich selbst das Leben!

Vor einigen Jahren traf die Engländerin eine mutige Entscheidung: Weil ihr 14-Jähriger Sohn Deryn an Leukämie zu sterben drohte, entschloss sich die Mutter, gegen das Gesetz zu verstoßen und ihrem Kind flüssiges Marihuana zu verabreichen.

Drei Knochenmarkstransplantationen waren bereits fehlgeschlagen, es stand schlecht um die Gesundheit ihres Sohnes:

"Mein Sohn Daryn hatte einfach genug. Er wollte sterben", schildert Callie Blackwell in ihrem inzwischen erschienenen Buch.

Doch das sollte sich bald ändern: Mit der Hilfe des flüssigen Cannabis erholte sich der Junge schnell, eine vierte Knochenmarkstransplantation schlug an.

"Vier Jahre später ist er ein glücklicher 18-Jähriger, der eine Ausbildung zum veganen Koch macht", erklärt Callie Blackwell überglücklich.

Während es ihrem Sohn immer besser ging, setzten die Strapazen der letzten Jahre der Mutter, die für ihren Cannabis-Kauf eine Gefängsnisstrafe bis zu 14 Jahren riskierte, immer mehr zu.

Durch Stress und Belästigungen durch einen Cannabis-Dealer erlitt Callie Blackwell schließlich einen Nervenzusammenbruch und eine posttraumatische Belastungsstörung:

"Ich fürchtete, dass es jemand herausfinden könnte und Deryn und sein Bruder Dylan in Pflegefamilien kommen könnten."

Als die englische Mutter eines Tages sogar daran denkt, sich im Straßenverkehr das Leben zu nehmen, entschließt sie sich, das Cannabis auch selber zu versuchen - mit Erfolg:

"Ich fuhr an die Seite und steckte mir einen Joint an. Danach sah alles besser aus."

Ihre Erfahrungen mit der heilenden Wirkung von Cannabis hat Callie Blackwell in dem Buch "The Boy in 7 Billion – If you had one chance to save your dying son wouldn't you take it?" zusammengefasst.

"Die Entscheidung, ihm heimlich und illegal Cannabis zu verabreichen, war absolut richtig", so die Engländerin, die sich heute für die Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke einsetzt:

"Wir brauchen Leute, die vortreten und sagen: Ich konsumiere es und es hilft mir."