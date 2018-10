Mit einem Muffin: Dieter Bohlen erteilt wertvolle Lektion fürs Leben

Seit für sich entdeckt hat, versorgt er seine Follower nahezu täglich mit sympathischen Videos. Darin beantwortet er wichtige Fragen und gibt schlaue Ratschläge.

Nun hat der Poptitan zu einem Muffin gegriffen, um seinen Fans eine wertvolle Lektion fürs Leben zu erteilen. "Wie oft schreiben die Follower mir: Ich habe so eine Angst. Ich habe Angst vor dem Casting, ich habe Angst vor der Prüfung", erklärt er in einem Video. "Leute, warum habt ihr Angst? Das ist ein Kuchen, der ist wirklich da, dieser Kuchen“, sagt er und deutet auf den Muffin in seiner Hand. „Aber Angst? Zeig mir doch mal jemand ein Stück Angst. Das hätte ich gerne gesehen", so Dieter.

Dieter Bohlen: Darauf will er hinaus!

Damit will der DSDS-Juror verdeutlichen, dass Angst nur im Kopf entstehe. „Und warum? Weil ihr Angst habt, zu versagen“, fügt er hinzu. "Gute Vorbereitung ist das A und O im Erfolg. Dann braucht ihr keine Angst zu haben", versichert Bohlen.

Ein Tipp, an den sich seine Follower -dank des Muffins- sicherlich noch lange erinnern werden.