Dieser Fall macht wirklich sprachlos. Im Sommer diesen Jahres reiste ein deutscher Geschäftsmann in die USA, um dort ein 13-jähriges Mädchen sexuell erniedrigen und quälen zu können.

Meinrad K. hatte sich zuvor im Internet mit einem Mädchen verabredet, um sadistischen Sex mit ihr zu haben. Er wollte ihr Schmerzen zufügen, sie erniedrigen und wie einen Hund behandeln. Am 16. Juni reiste der Mann in die USA. Laut floridatoday.com sollen in seinem Gepäck diverse Folterinstrumente gesteckt haben, sowie Gewichte, Klammern, ein Seil, eine Flaschenbürste, Klebeband, eine Taschenlampe und eine Kamera.

"Ich würde liebend gern alles tun, was mit SM-Praktiken, Demütigung und Erniedrigung zu tun hat", schrieb er im Frühjahr und verabredete über einen Agenten den illegalen Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen. Außerdem merkte er an, dass die Nachbarn die Schreie der Jugendlichen nicht hören dürften.

Allerdings hatte Meinrad nicht daran gedacht, dass es sich auch um eine Falle handeln könnte. Der 55-Jährige wurde bei seiner Ankunft in den USA von einem vermeintlichen Vater am Flughafen erwartet. Kurz darauf ging er den Fahndern ins Netz und wurde festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde in der Wohnung des Mannes kinderpornografisches Material entdeckt. Schon in den Jahren zuvor soll er sich mit Minderjährigen getroffen und diese sexuell erniedrigt haben. Nun wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Chance auf vorzeitige Entlassung oder Linderung der Strafe verurteilt. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar zahlen.