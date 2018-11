Reddit this

Traurige Nachrichten! "The Voice"-Kandidatin Beverly McClellan erlag ihrer schweren Krankheit.

Wie die amerikanische "People" berichtet, ist die Musikerin am Dienstagnachmittag im Kreis ihrer engsten Freunde und ihrer Familie an ihrer Krebserkrankung verstorben. Sie wurde nur 49 Jahre alt. Erst im März wurde bei ihr ein Endometriumkarzinom (Gebärmutterkrebs) diagnostiziert. Doch der Krebs hatte schon in Darm, Blase und andere Organe gestreut.

"Wir hatten wunderschöne letzte Tage"

Beverly hinterlässt ihre Ehefrau Monique Garcia McClellan. Ihre Liebste meldete sich bereits auf zu Wort: "Beverly ging um 16.36 Uhr von uns. Sie war umgeben von Freunden und so viel Liebe. Wir hatten wunderschöne letzte Tage."

Beverly war eine amerikanische Sängerin. Einem größeren Publikum wurde sie durch die erste Staffel von "The Voice" bekannt. Mit ihrer Gänsehautstimme überzeugte sie nicht nur Coach , sondern auch das Publikum. Im großen Finale konnte sie sich den dritten Platz sichern.