Miyabi Kawai: Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Miyabi sehnt sich nach Normalität

"Seit Monaten wünschen wir uns gegenseitig, 'stark' zu bleiben, durchzuhalten... Und das kostet soviel Kraft. Versteht mich nicht falsch, ich befürworte hier nicht einen undurchdachten Austritt aus dem Lockdown und auch wenn mich einige Maßnahmen und Entwicklungen irritieren, ich weiß es nicht besser und glaube fest daran, dass Solidarität und Verantwortung das Rückgrat unserer Gesellschaft sind. Aber ich bin müde. Ich bin es so leid, so zu tun, als wäre alles in Ordnung (...)", klagt sie.

Zwar sei ihr bewusst, dass die Pandemie andere Menschen viel härter getroffen hat. Doch: "Natürlich fehlt mir das Reisen, meine Arbeit, wie ich sie noch vor gut einem Jahr kannte, Konzerte, Kultur, Restaurantbesuche, Kosmetik, kurzum all die Dinge, die ich immer für selbstverständlich erachtete."

Und weiter: "Ich will einfach nicht mehr so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn es nicht so ist. Wir existieren grade alle irgendwo zwischen Alltagsüberforderungen, Existenzängsten und Sorge um geliebte Menschen. Distanziert, weil sicherer, aber einsamer. Können wir aufhören, so zu tun, als ob 'stark' sein nur bedeutet, es 'durchzuziehen'? Das ist doch, was wir alle grade tun. Als hätten wir eine Wahl. Wir brauchen dafür keinen Dank oder Anerkennung, vielmehr Unterstützung. Und Mitgefühl. Weil es wahrhaft stark ist, verletzlich zu sein und ehrlich zu seinen Gefühlen zu stehen. Menschlich zu sein. Das ist es, was uns ausmacht."

