Model Annalise Braakensiek ist tot!

Von außen wirkte das Leben von Annalise Braakensiek perfekt. Sie war schön und extrem erfolgreich. Annalise lief nicht nur über die Laufstege dieser Welt, sondern spielte auch in zahlreichen Filmen und Serien mit. Doch in ihr sah es offenbar ganz anders aus.

Eine Obduktion soll die Todesursache klären

Tagelang machten sich Freunde und Familie große Sorgen um Annalise, da sie sich bei niemanden gemeldet hatte. Doch als die Polizei eingeschaltet wurde, war es schon zu spät. Die 46-Jährige konnte nur noch tot in ihrem Appartement in Potts Point (Australien) aufgefunden werden. Woran genau sie gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt. Eine Obduktion wurde bereits eingeleitet.

War es Selbstmord?

Schon länger hatte Annalise mit ihren Depressionen zu kämpfen. Immer wieder ließ sie auf ihren Gefühlen freien Lauf. Sie bezeichnete ihr Leben oft als "dunkel, schwierig, fordernd und abschreckend". Ihre Angehörigen bemerkten jedoch keine ungewöhnlichen Anzeichen. "Ich habe am Mittwochabend mit Annalise geredet und für mich klang sie okay", erzählte ihre Freundin Adriana Dib gegenüber "Daily Mail". "Wir haben über das Jahr und all die schönen Dinge gesprochen, die wir erreichen könnten." Dazu wird es jetzt leider nicht mehr kommen...

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.