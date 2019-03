Reddit this

Model Lotte van der Zee mit 19 Jahren an Herzinfarkt verstorben!

Was für eine Tragödie! Die ehemalige "Miss Teenager Universe" Lotte van der Zee ist im Alter von nur 19 Jahren im gemeinsamen Ski-Urlaub mit ihren Eltern verstorben. Die Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein.

Lotte van der Zee: Ihre Eltern trauern um die 19-Jährige

Via " " teilen die Eltern von Lotte, Bert van der Zee und Eugeniek van het Hul, die tragische Nachricht mit der Öffentlichkeit. So heißt es auf dem "Instagram"-Account ihrer Tochter: "Unsere Perle, unser Ein und Alles ist am Mittwoch, den 6. März, um 22.47 Uhr gestorben. Es ist unglaublich surreal, dass unsere über alles geliebte Lotte nicht mehr ist. Unsere Herzen sind gebrochen. Wir möchten uns bei euch allen für die Unterstützung und die herzerwärmenden Nachrichten bedanken." Dazu posten sie ein Foto ihrer verstorbenen Tochter, welches sie lachend vor einer verschneiten Berglandschaft zeigt.

Lotte fühlte sich unwohl

Wie die Eltern der "Miss Teenager Universe" von 2017 via "Instagram" erklären, soll sich die 19-Jährige eines Nachmittages nicht wohl gefühlt haben, was sich zu einem Herzstillstand entwickelte. Obwohl Lotte sofort in ärztliche Behandlung begeben wurde uns sogar noch ins Universitätsklinikum nach München verlegt wurde, kam für die 19-Jährige jede Hilfe zu spät.