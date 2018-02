Model stürzt bei Sex-Party aus Hochhaus

Schrecklich! Ein Model ist bei einer Sex-Party in Kuala Lumpur aus einem Hochhaus gestürzt. Den Sturz hat die 19-Jährige nicht überlebt.

Auf einem, Absatz auf der 7. Etage wurde ihre Leiche gefunden. Sie war bei einer Sex-Party aus dem Fenster gestürzt. Offenbar konsumierte sie Drogen und Alkohol – die Polizei sieht den dramatischen Zwischenfall deshalb als Unfall und hat den Fall zu den Akten gelegt.

Ihre Eltern teilen die Darstellung jedoch nicht und gehen davon aus, dass es sich um keinen Unfall handelt. Eine Droge soll sie laut Polizei willenlos gemacht haben, welche im Blut entdeckt wurde. Was in dem Zimmer im 20. Stock wirklich geschah, konnte bisher nicht geklärt werden. An den Unterarmen hatte sie zudem Verletzungen und Blutergüsse. Nachbarn sollen Schreie gehört haben – ein Privatdetektiv glaubt deshalb, dass es kein Unfall war, sondern die 19-Jährige getötet wurde. Ob die Polizei die Ermittlungen wieder aufnimmt, ist unklar.