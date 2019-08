Moderatorin Angela Finger-Erben: Das Baby ist da!

Moderatorin Angela Finger-Erben schwebt im Baby-Glück! Die 39-Jährige brachte am 06.08. ein zuckersüßes Baby zur Welt. Doch damit nicht genug! Auch der Name und das Geschlecht des kleinen Sprosses sind bereits bekannt.

Sila Sahin: Sorge nach der Geburt!

Angela Finger-Erben lässt Baby-Bombe platzen

Via " " lässt Angela Finger-Erben die Baby-Bombe platzen und verkündet, dass sie und ihr Ehemann Sportjournalist Jens Diestelkamp stolze Eltern einer kleinen Tochter geworden sind: "Die Große zeigt der Kleinen erstmal wo es lang geht! Wir sind komplett - komplett überwältigt! Willkommen auf dieser verrückten Welt, liebste LILLI. Du bist jetzt schon ne super Type, so schnell wie du gekommen bist." Wow! Was für Hammer- ! Das Angelas Fans die Geburt ihrer Tochter Lilli nicht lange unkommentiert lassen, ist klar...

Angelas Fans sind außer sich

Wie unter dem Post der deutlich wird, sind ihre Fans über die Baby-Nachricht überglücklich! So kommentieren sie: "Alles Liebe! Euch allen viel Glück! Ein wundervolles Leben! Herzlich Willkommen Lilli" sowie "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch und genießt die wundervolle Kennenlernzeit." Und auch Angelas Promi-Kollegen zeigen sich absolut begeistert. So kommentiert Isabell Horn, die auch gerade ihr kleines Baby zur Welt brachte: "Ich freue mich so für euch und musste die letzten Tage die ganze Zeit an euch denken!! Willkommen kleiner Mann!! Gönn’ deiner Mami in der Nacht ruhig eine große Mütze Schlaf... Sie wird sich bestimmt erkenntlich zeigen. Fühlt euch lieb gedrückt, Isa." Auch wir wünschen Angela zu der Geburt ihr Tochter alles Gute!

Auch die Fans von schweben im Baby-Glück: