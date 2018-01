"MDR Garten"-Moderatorin Claudia Look-Hirnschal ist tot! Wie MDR bestätigt, ist das beliebte TV-Gesicht ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

Claudia Look-Hirnschal war sehr krank

"Wir trauern um unsere langjährige MDR Garten-Moderatorin Claudia Look-Hirnschal. Sie verstarb am 28.01.2018 nach langer schwerer Krankheit", mit diesen Worten nimmt der MDR Abschied von der 56-Jährigen bei Facebook.

Claudia Look-Hirnschal arbeitete 16 Jahre lang als Garten-Moderatorin

Claudia Look-Hirnschal begann ihre Karriere 1984 beim Radio. Doch seit 2000 war sie als Garten-Expertin unterwegs. "Sie war fast 16 Jahre unser Garten-Gesicht. Sie hat die Sendung im August 2000 mit aus der Taufe gehoben. Sie hat - bis auf ganz wenige Ausnahmen - jede Woche neue Pflanzen vorgestellt, Experten unzählige Pflegetipps entlockt und alles, was in und um den Garten herum schön und interessant ist, mit ihrer ganz eigenen Art präsentiert", schreibt der MDR auf seiner Website.

Jetzt nimmt der Sender Abschied: "Im Frühjahr 2016 zwang eine lebensbedrohliche Krankheit sie zum Pausieren - vorläufig, wie wir alle hofften. Claudia lieferte sich mit dem Feind in ihrem Kopf einen fast zweijährigen Kampf, den sie am 28. Januar 2018, kurz nach ihrem 56. Geburtstag, verloren hat. Wir sind traurig und hoffen, dass die vielen lustigen Szenen, die wir mit Claudia erlebt haben, in unserer Erinnerung irgendwann einmal wieder überwiegen."