Moderatorin Mirjam Weichselbraun: Baby Nummer 2!

Im September 2013 erblickte das erste Kind von Mirjam Weichselbraun das Licht der Welt. Nun die nächste Sensation! Wie der Star nun berichtet, schwebt die jetzt erneut im Mutter-Glück!

Mirjam Weichselbraun verkündet Baby-News!

Via " " lässt Mirjam nun die Baby-Bombe platzen! So verkündet sie zu einem Bild, welches eine "Mensch ärgere dich nicht"-Spielfläche zeigt: "Endlich haben unsere Spieleabende wieder einen Sinn. 'Mensch ärgere dich nicht' macht zu viert einfach mehr Spaß. Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr eine/n vierte/n Spieler/in unserer Familie begrüßen werden." Wie süüüüß! Das so eine Hammer- von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Mirjam Weichselbraun: Ihre Fans sind aus dem Häuschen!

Wie unter dem Post von Mirjam deutlich wird, sind ihre Fans von der niedlichen Baby-News absolut hin und weg. So kommentieren sie: "Alles Liebe und herzliche Glückwünsche." sowie "Gibt es etwas Schöneres als wenn aus Liebe Leben wird... Herzlichen Glückwunsch!!!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Wir freuen uns schon jetzt auf das erste Baby-Bild des süßen Sprosses!