Monica Ivancan: Das sagt sie zu dem Facebook-Shitstorm

In den Kommentaren musste sich das Model fiese Figur-Beleidigungen gefallen lassen. "Wuchtbrumme" war noch einer der netteren Ausdrücke...

Solche Gemeinheiten tun weh. Doch die Mutter einer kleinen Tochter lässt sich von den Hatern trotzdem nicht beeindrucken. "Ich kann darüber nur schmunzeln. Ich trage Größe 36/38 und wenn das in Deutschland dick ist, dann haben wir ein echtes Problem", erklärte Monica Ivancan gegenüber RTL.

Die Ex-Bachelorette achtet streng auf gesunde Ernährung, macht regelmäßig Sport und fühlt sich wohl in ihrer Haut. Sie findet die Kritik einfach nur absurd. "In Posts vor drei Wochen hat man mir noch geraten, mehr zu essen - jetzt bin ich also zu dick", wundert sie sich. "Ich kann mit meinen 37 Jahren über solche Kommentare lachen, junge Menschen lassen sich von so was leider oft beeinflussen."

Sie erklärt selbstbewusst: "Ich stehe voll und ganz zu meinem Post und zu meinem Körper."