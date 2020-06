Monica Ivancan erfüllt sich ihren "ABBA-Traum"!

Anlässlich des traditionell gefeierten Jahrestages des ABBA-Sieges beim Eurovision Song Contest am 6. April 1974 mit dem Song "Waterloo", hat sich das Musical etwas ganz besonderes überlegt!

Ein lang ersehnter Traum von ABBA-Fan Monica Ivancan ist damit in Erfüllung gegangen! Sie wurde eingeladen und durfte in ein Kostüm der bekannten Dynamos schlüpfen. Gemeinsam mit den "Mamma Mia"-Darstellern performte sie auf der Bühne wie ein richtiger Star! Die Freude am Tanzen und an den Songs von ABBA ist deutlich an ihrem strahlenden Lächeln zu erkennen. Und sie macht eine richtig gute Figur im hautengen, silbernen Glitzer-Kostüm! Und bestimmt tanzt auch ihr kleiner Sprössling im Bauch freudig mit!

"Die Lebensfreude dieses Musicals ist absolut ansteckend. Man kriegt davon einfach nicht genug und möchte es immer und immer wieder sehen!" schwärmt Monica, die in 3 Wochen ihre Tochter erwartet.

