Monica Ivancan: Ihr Babybauch sprengt alle Klamotten

Da schiebt man schon so eine große Kugel vor sich her und ist voller Gefühle und Gedanken, die nur um das Baby kreisen und dann passt nicht mal mehr das größte Hemd. Verflixt noch mal! Doch all das sind Kleinigkeiten, wenn man bedenkt, dass man am Schluss sein süßes, kleines Wesen im Arm halten darf.

Und auch Monica sieht die kleinen Schwangerschafts-Problematiken total gelassen:"Also ganz ehrlich, Monica ist so ein entspannter Mensch. Ich kenne wenige Menschen, die so entspannt sind wie Monica", verrät ihre beste Freudin Jana Ina Zarrella. "Und wenn man mal ehrlich ist: Eigentlich ist es ganz süß und witzig, wenn das Hemd über der großen Baby-Kugel nicht mehr zu geht. Und Monica hat es ja auch bald geschafft: Ihr Sohn soll ein Oster-Kind werden!