Monica Lierhaus: Herzzerreißendes Baby-Geständnis

hatte es in ihrem Leben nicht leicht. Einst war sie eine erfolgreiche Sportmoderatorin. Doch eine Operation veränderte ihr ganzes Leben. 2009 unterzog sich die heute 49-Jährige einer Hirnoperation, um ein Aneurysma behandeln zu lassen. Doch es traten Komplikationen auf. Monica wurde ins künstliche Koma versetzt und musste anschließend quasi alles neu lernen - sprechen, laufen...

Doch die tödliche Gefäßerweiterung in ihrem Gehirn hat noch mehr Konsequenzen, die ihr Leben beeiflussen.

Monica Lierhaus: Zehn Jahre nach der Hirn-OP - so geht es ihr wirklich

Monica Lierhaus: Traurige Baby-Beichte

Wie Monica Lierhaus jetzt gegenüber "IN" verrät, hat sie wegen dem Aneurysma nie Kinder bekommen. "Wenn ich ein Kind bekommen hätte, dann wäre es mein sicherer Todgewesen. Dann wäre das Aneurysma geplatzt während der Geburt. Das hätte 'aus und vorbei' bedeutet", erklärt sie schonungslos offen.

Doch es ist eine Entscheidung, mit der sie gut leben kann. "Ehrlich gesagt bereue ich es nicht, dass ich keine Kinder habe", so die Moderatorin weiter.

Monica Lierhaus bereut ihre OP

Mit der Entscheidung, keine Kinder zu haben, kann Monica Lierhaus gut leben. Anderes im Leben hätte sie lieber gelassen. So auch die OP an ihrem Gehirn. "Ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Dann wäre mir vieles erspart geblieben", sagte sie noch vor vier Jahren in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Doch diesen Weg kann sie nun nicht mehr rückgängig machen...