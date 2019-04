Monica Lierhaus: Zehn Jahre nach der Hirn-OP - so geht es ihr wirklich

Sie läuft noch immer langsam, aber ihre Stimme klingt deutlich flüssiger: Auch zehn Jahre nach ihrer Hirn-OP muss sich (48) noch immer durchs Leben kämpfen. Das verriet sie "Closer" jetzt beim Deutschen Sportjournalistenpreis in Hamburg…

Lierhaus versucht positiv in die Zukunft zu schauen. „Ich bin gerade innerhalb Hamburgs umgezogen“, erzählt sie. Dabei ist ihr Alltag nicht immer leicht. „Es geht bergauf, aber eben wahnsinnig langsam. Schrecklich langsam“, erzählt sie. Und: „Ich selbst merke meist gar keine Fortschritte. Ich bin da sehr ungeduldig. Aber meine Familie sagt mir immer, dass es tatsächlich so was gäbe.“

Monica Lierhaus ist noch immer in Behandlung

Der Albtraum beginnt 2009, als auf einer Kopf-MRT-Aufnahme zufällig ein Angiom (Gefäßknäuel) und ein Aneurysma (Gefäßaussackung) entdeckt werden. Während der OP kommt es zu Komplikationen, das Aneurysma bricht auf. Sie muss in ein künstliches Koma versetzt werden – vier Monate lang. Danach ist nichts mehr wie vorher, Monica Lierhaus muss erst wieder laufen und sprechen lernen. „Noch immer wird mein Alltag von Therapien bestimmt“, sagt sie heute. „Ich habe nach wie vor starke Rückenschmerzen, die wahrscheinlich von der Fehlhaltung meiner Wirbelsäule kommen. Weil ich nicht gut gehen kann.“

Monica Lierhaus: Trauriges Geständnis!

Die Journalistin hat schon viele Behandlungen ausprobiert. „Es hilft alles nichts. Ich habe wirklich schon alles ausprobiert. Ich wünsche mir so sehr, dass ich weniger Schmerzen habe.“ Was ihr Kraft gibt, sie ablenkt: die Leidenschaft für ihren Job. „Ich mache für Sky Interviews und bin dabei, neue Gesprächspartner zu akquirieren.“ Doch wenn Lierhaus abends nach Hause kommt, ist da keiner zum Reden. Nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Rolf Hellgardt (51) vor vier Jahren ist Lierhaus Single. In der Liebe, „da gibt es keine Neuigkeiten“, sagt sie traurig, lächelt dann aber gleich wieder. „Es ist doch alles gut so, wie es ist.“ Monica Lierhaus ist eben Optimistin, durch und durch.