Monica Meier-Ivancan: So stolz zeigt sie ihren Babybauch

Wow, was für eine Babykugel! Monica Meier-Ivancan präsentiert stolz ihren Babybauch bei Instagram...

Sie schaut selig auf ihre Kugel runter und bürstet sie sanft mit einer Bürste. Bei dem Bild wird Monica Meier-Ivancan ganz sentimental: Denn sie ist schwanger....

Doch die Blondine ist natürlich nicht aktuell in anderen Umständen. Sie teilt lediglich ein Bild aus der Vergangenheit. "Dieses Bild entstand 2013, als ich mit Rosa im 7. Monat schwanger war", schreibt sie dazu.

Ihre Tochter Rosa kam im Mai 2013 zur Welt. Im April 2016 bekam sie ein Geschwisterchen, den kleinen Anton. Monica denkt gerne an ihre Schwangerschaft zurück. Aber wünscht sie sich noch ein Baby?

Monica Meier-Ivancan: Baby Nr. 3?

Mittlerweile ist das Model 41 Jahre alt. "Es kostet ja auch Arbeit und Energie und da habe ich gesagt: Auf gar keinen Fall! Aber jetzt hat sich das alles so eingespielt mit dem Anton. Und jetzt ist es schon so, dass ich zu Christian sage: Guck mal, das kleine Baby da drüben, wie süüüß [...] Also es ist nicht ausgeschlossen... Ich könnte es mir vorstellen", verriet sie im Interview mit "Bunte". Vielleicht zeigt sie dann ja bald wieder ihren Babybauch...