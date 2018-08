Morgana King: Die Schauspielerin ist tot

Reddit this

Morgana King ist tot. Die US-Schauspielerin starb im Alter von 87 Jahren.

Die Schauspielerin und Jazz-Sängerin starb bereits am 22. März, wie die "Washington Post" meldet. Erst jetzt wurde die traurige Todesnachricht bekannt. Sie soll an einem Lymphdrüsenkrebs-Leiden gestorben sein.

Morgana King war in vielen Produktionen zu sehen

In den 60er Jahren hat sich Morgana King einen Namen als Jazz-Sängerin gemacht - dafür war sie sogar für einen Grammy nominiert. Nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin startete sie durch. Besonders in den 70er Jahren war sie in mehreren Produktionen zu sehen.

Ihre größten Rollen hatte sie in den Filmen "Der Pate" und "Der Pate - Teil II", wo sie die Ehefrau von Don Vito Corleone verkörperte. Ihre letzte Rolle hatte sie in dem Streifen "In den Straßen von Brooklyn" im Jahr 1997.